Скандальный футболист присоединится к «Оренбургу» после получения загранпаспорта

Футболист Томпсон присоединится к «Оренбургу» после получения загранпаспорта и прохождения медосмотра
Нападающий «Коло Коло» Хорди Томпсон подпишет контракт с «Оренбургом» после прохождения медосмотра в Москве, но для начала футболисту надо получить загранпаспорт, чтобы покинуть Чили, заявил «Матч ТВ» спортивный директор российского клуба Дмитрий Андреев.
Чилиец Томпсон находится под домашним арестом на родине из за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Футболист внес в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну.
— Томпсон ждет новый загранпаспорт, чтобы вылететь из страны. Сначала он прилетит в Москву на медосмотр, затем подписание контракта, а уже после он должен присоединиться к команде в Турции, — сказал Андреев «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что руководство «Коло Коло» готово отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $1,2 млн.