$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Футболист Томпсон присоединится к «Оренбургу» после получения загранпаспорта и прохождения медосмотра

Нападающий «Коло Коло» Хорди Томпсон подпишет контракт с «Оренбургом» после прохождения медосмотра в Москве, но для начала футболисту надо получить загранпаспорт, чтобы покинуть Чили, заявил «Матч ТВ» спортивный директор российского клуба Дмитрий Андреев.

Скандальный футболист присоединится к «Оренбургу» после получения загранпаспорта
© Соцсети

Чилиец Томпсон находится под домашним арестом на родине из за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Футболист внес в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну.

— Томпсон ждет новый загранпаспорт, чтобы вылететь из страны. Сначала он прилетит в Москву на медосмотр, затем подписание контракта, а уже после он должен присоединиться к команде в Турции, — сказал Андреев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что руководство «Коло Коло» готово отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $1,2 млн.

Футбол
Дмитрий Андреев