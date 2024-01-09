Скандальный футболист присоединится к «Оренбургу» после получения загранпаспорта

Нападающий «Коло Коло» Хорди Томпсон подпишет контракт с «Оренбургом» после прохождения медосмотра в Москве, но для начала футболисту надо получить загранпаспорт, чтобы покинуть Чили, заявил «Матч ТВ» спортивный директор российского клуба Дмитрий Андреев.

Чилиец Томпсон находится под домашним арестом на родине из за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Футболист внес в суд залог (100 млн песо), который позволяет ему нарушить домашний арест и покинуть страну.