«Реал» просит Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией»

По информации источника, представитель испанского клуба вышел на связь с защитником и сообщил ему, что летом Мадрид попробует договориться с «Баварией» о его приобретении. Действующий контракт 23-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Альфонсо Дэвиса в € 70 млн.