Петржела: когда в «Зените» играют бразильцы, это уже не российская команда

«Я постоянно говорю, что хочу видеть молодых российских игроков в РПЛ. Когда в «Зените» играют бразильцы, это уже не российская команда. Конечно, «Зенит» может найти замену Малкому. В Бразилии много талантливых молодых игроков, которые умеют играть в футбол. Но я бы хотел, чтобы играли русские. Не знаю, смогут ли они выводить «Зенит» на первое место, тут все зависит от тренера. Если он не хочет, то русские играть не будут. Я всегда хотел, чтобы играли русские, поэтому в первый сезон приобрёл восемь игроков из дубля. «Зенит» закончил чемпионат на втором месте. Все мне говорили, что мы вылетим из Лиги, но всё было не так. Тогда некоторые ребята из того «Зенита» играли и за сборную России, а сейчас даже не знаю, кто играет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.