Мбаппе «без ума» от идеи перехода в «Реал» и уже отклонил предложение «Ливерпуля»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе изъявляет сильное желание стать футболистом мадридского «Реала» и не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации Галлардо, Мбаппе лично сообщил журналисту о том, что он «без ума» от идеи перехода в «Реал». Также 25-летний нападающий рассказал, что с ним связывался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, однако француз отклонил его предложение о переходе в английскую команду.