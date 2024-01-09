Лучший нападающий РПЛ может переехать в лигу к Роналду

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в зимнее трансферное окно может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport24.

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По информации источника, официальное предложение о трансфере будет направлено руководству сине-бело-голубых в ближайшее время. При этом имя клуба, который интересуется Кассьеррой, не называется. Окружение футболиста готово обсудить с «Зенитом» перспективы этой сделки.

Колумбийский форвард в нынешнем сезоне забил 14 мячей и является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).