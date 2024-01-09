ПСЖ предлагает «Баварии» своего игрока и большую сумму ради покупки ее лидера

Французский «Пари Сен-Жермен» обладает огромным желанием приобрести полузащитника и капитана мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает L’Équipe.

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По информации источника, парижский клуб намеревается предложить «Баварии» своего правого защитника Норди Мукиэле, а также значительную сумму денег, размер которой не называется. Подчёркивается, что боссы «ПСЖ» являются поклонниками таланта Киммиха и считают, что он станет идеальным дополнением к команде Луиса Энрике.

Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. За этот период он сыграл 367 матчей во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.