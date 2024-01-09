Защитник «Ливерпуля» пропустит около 3 недель из-за травмы

Трент пропустит около 3 недель из-за травмы связок колена. Защитник «Ливерпуля» получил повреждение в игре с «Арсеналом»
Трент Александер-Арнолд пропустит несколько недель из-за травмы.
Помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс сообщил, что защитник повредил связки колена в матче с «Арсеналом» (2:0).
«Он сильно растянул колено во время матча [против «Арсенала»], и у него небольшой надрыв боковой связки. Вероятно, он пропустит три недели.
Это серьезный удар, поскольку он был одним из важнейших игроков. Он добавлял динамики и всегда играл ключевую роль. Даже в моменты неудач он отправлял мячи туда, куда нужно. Нам придется искать новый ритм без него, потому что он делал нашу игру гибкой, но, надеюсь, он пропустит только три недели», – сказал Лейндерс на пресс-конференции перед матчем Кубка английской лиги с «Фулхэмом».
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