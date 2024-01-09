Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковала Маркуса Рашфорда

«Я всегда жду от Рашфорда немного больше, чем от других футболистов. Маркус очень часто делает лишние финты вместо того, чтобы пробить по воротам. По моему мнению, он недостаточно забегает за спины защитников. Уверен, все болельщики «Манчестер Юнайтед» были разочарованы его игрой в этот вечер», – приводит слова Кина Goal.com.