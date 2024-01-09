"Зенит" объявил о подписании контракта с Ахметовым

Полузащитник Ильзат Ахметов подписал контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ахметову 26 лет, с 2022 года он выступал за "Краснодар", за который провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) Ахметов в 15 играх за "Краснодар" забил 2 гола, в Фонбет - Кубке России полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 6 играх. Ранее Ахметов выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

В составе сборной России Ахметов дебютировал 21 марта 2019 года. В национальной команде он провел 9 игр и не отметился результативными действиям.