Экс-тренер "Зенита" Баранник назвал полузащитника Ахметова угасшим талантом

"Думаю, если бы он нужен был "Краснодару", то его бы оставили, и они бы его сейчас не отдали. Значит, для обоих клубов это выгодная сделка. Я не понимаю этого приобретения. Он не является какой-то суперзвездой. Я за ним следил во время его игры за ЦСКА, он был молод и перспективен. Но со временем его талант угас", - заявил Баранник.