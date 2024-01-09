«Зенит» объявил о подписании контракта с Ахметовым
Полузащитник Ильзат Ахметов подписал контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. ТАСС
Трудовое соглашение между 26-летним игроком и клубом с берегов Невы заключено до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один год. Газета.Ru
Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. Sports.ru
В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. RT на русском
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