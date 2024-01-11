Санчо намекнул на переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в соцсети

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо намекнул на скорый переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в социальной сети.

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Напомним, ранее стало известно, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона в течение ближайших нескольких дней. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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