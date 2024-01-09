Аргентинский футбол может попасть под санкции из-за инициативы Милея
Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) считает, что действия нового президента страны Хавьера Милея могут привести к вводу санкций со стороны мировых спортивных организаций. Об этом сообщает местное издание As.
Отмечается, что в CAD создали петицию против инициативы Милея о признании футбольных клубов в Аргентине спортивными компаниями с ограниченной ответственностью. В организации считают, что принятие такого решения нарушит автономию гражданских и спортивных ассоциаций — многие спортивные организации (в том числе и Международный олимпийский комитет и Международная федерация футбола) предусматривают введение санкций в случае подобного вмешательства со стороны государства.
«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что Южноамериканская конфедерация футбола может исключить аргентинские футбольные клубы из своих соревнований, и если указ останется в силе в течение долгого времени, участие сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки, который пройдет в США, окажется под угрозой», — сказано в тексте петиции.
Ранее Хавьер Милей опубликовал поздравление с Рождеством, которое он записал с бейсбольной битой в руках.