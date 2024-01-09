Аргентинский футбол может попасть под санкции из-за инициативы Милея

«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что Южноамериканская конфедерация футбола может исключить аргентинские футбольные клубы из своих соревнований, и если указ останется в силе в течение долгого времени, участие сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки, который пройдет в США, окажется под угрозой», — сказано в тексте петиции.