«Сантос» готов продать Жоакима в «Зенит» за € 10 млн

Бразильский «Сантос» открыт для обсуждения продажи крайнего защитника Жоакима в «Зенит», но хочет выручить за футболиста € 10 млн. Об этом сообщает издание Bolavip.

Ранее сообщалось санкт-петербургский клуб не утратил заинтересованности в приобретении 25-летнего защитника, несмотря на то что 28 декабря, он пролонгировал трудовое соглашение с бразильским клубом.