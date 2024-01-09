Bolavip: "Сантос" планирует получить от "Зенита" 10 млн за Жоакима
Бразильский "Сантос" оценивает центрального защитника, которым интересовался "Зенит", Жоакима в 10 миллионов евро Клуб "Сантос" планирует продать своего защитника в "Зенит" за 10 миллионов евро. По сообщениям источника, "Зенит" не утратил интерес к бразильцу. В феврале прошлого года Жоаким продлил свой контракт с "Сантосом" до конца 2026-го года. Ранее, также, сообщалось об интересе к Жоакиму со стороны "Краснодара" и "Локомотива".
"Зенит" уже подписал в это трансферное окно центрального защитника. Состав команды за 5 миллионов евро пополнил экс-капитан "Флуминенсе" и обладатель Кубка Либертадорес Нино.
"Сантос" по итогам минувшего сезона вылетел в бразильскую Серию Б.