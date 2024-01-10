Президент «ПСЖ» объяснил, почему не разрешил Месси выйти с Кубком мира на стадионе парижан

«Мы находимся во Франции, и Месси в финале чемпионата мира обыграл Килиана. «ПСЖ» — французский клуб, и мне не хотелось, чтобы весь стадион был против выхода Месси с трофеем. Думаю, мы должны были отнестись к этому с уважением», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.