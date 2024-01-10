Зарубежный клуб ошарашила зарплата, запрашиваемая Миранчуком

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о заинтересованности турецкого «Бешикташа» в полузащитнике сборной России и «Локомотива» Антоне Миранчуке.

Как утверждает инсайдер, «Бешикташ» заинтересован в трансфере Антона Миранчука этой зимой. Турецкие представители санкционировали проведение переговоров с «Локомотивом» и агентом игрока Вадимом Шпиневым.

Сообщается, что запрашиваемая Шпиневым зарплата для российского полузащитников ошарашила представителей «Бешикташа». Он запросил для Миранчука зарплату €3 млн в год.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Всего на счету футболиста более 150 матчей за «железнодорожников». Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны и трижды — Кубок.

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.