Зарубежный клуб ошарашила зарплата, запрашиваемая Миранчуком

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о заинтересованности турецкого «Бешикташа» в полузащитнике сборной России и «Локомотива» Антоне Миранчуке.
Как утверждает инсайдер, «Бешикташ» заинтересован в трансфере Антона Миранчука этой зимой. Турецкие представители санкционировали проведение переговоров с «Локомотивом» и агентом игрока Вадимом Шпиневым.
Сообщается, что запрашиваемая Шпиневым зарплата для российского полузащитников ошарашила представителей «Бешикташа». Он запросил для Миранчука зарплату €3 млн в год.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Всего на счету футболиста более 150 матчей за «железнодорожников». Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны и трижды — Кубок.
В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
С 2017 года Миранчук вызывается в национальную сборную России.