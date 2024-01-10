Винисиус может покинуть «Реал» в случае перехода Мбаппе в клуб

«Если придёт Мбаппе, то кому-то придётся покинуть «Реал», потому что клубу нужно зарабатывать деньги. Конечно, Мбаппе может играть на нескольких позициях, например, «девяткой», но там будет Эндрик, который претендует на место в старте.



Я всегда говорил, что есть отличный кандидат для этого. Я сказал это перед Рождеством, и на меня набросились все. «Реалу» точно придётся кого-то продавать, потому что это отчёт о прибылях и убытках. Речь идёт о Винисиусе. Если Мбаппе придёт, то кто-то должен будет уйти и оставить место. А игрок, за которого можно было бы получить много денег — это бразилец», — приводит слова Инды OK Diario.