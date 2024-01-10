ФИФА не будет отстранять от турниров клубы и сборные Бразилии

Как сообщает сайт организации, 8 января состоялась встреча между Эдналдо Родригесом и директором по правовым вопросам ФИФА Эмилио Гарсией. В ходе встречи представитель Международной федерации футбола заверил, что итоговое решение Верховного суда исключает применение каких-либо санкций к бразильскому футболу.

Ранее суд Рио-де-Жанейро отстранил от должности президента CBF Эдналдо Родригеса из-за нарушений в ходе его избрания в 2022 году, после чего это решение было одобрено двумя судами высшей инстанции. После этого стало известно, что ФИФА может отстранить все бразильские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой в случае проведения выборов нового президента CBF в январе 2024 года.