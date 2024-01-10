Тео Бонгонда надел футболку «Спартака» на командном фото сборной ДР Конго

«Наш! ️ Сборная ДР Конго сделала крутую общую фотку перед Кубком Африки – все игроки на ней были в футболках своих клубов. Бонгонда на месте! Первый матч на турнире у его сборной пройдет 17 января с Замбией. Болеем за Тео!» — написала пресс-служба «Спартака».