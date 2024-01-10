Саравия подпишет контракт с «Ростовом» на 4,5 года

Уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия заключит контракт с «Ростовом» на 4,5 года. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

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По информации источника, «Ростов» заплатит за трансфер футболиста $ 2 млн. Отмечается, что уругвайский клуб сохранит 20% от суммы последующей продажи игрока. Сообщается, что 13 января полузащитник должен прибыть в расположение «Ростова» в Абу-Даби для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Вторую половину 2023 года 23-летний Родриго Саравия провёл в аренде, выступая за аргентинский клуб «Химнасия Ла Плата». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в € 1,3 млн.