Экс-игрок «Ростова» обвиняется в фальсификации возраста и подделке документов

Бывший полузащитник «Ростова» Гелор Канга обвиняется в подделке документов и фальсификации своего возраста. Об этом сообщает The Zambian Observer. Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование в отношении футболиста.

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По документам значится, что футболист был рожден в 1990 году. Однако позднее выяснилось, что его мать умерла в 1985 году, что поставило под сомнение возраст футболиста. В конголезской федерации убеждены, что футболист подделал свою личность, когда перешел в клуб второго габонского дивизиона GBI.

В случае признания Канга виновным по делу о фальсификации, сборная Габона, за которую выступает футболист, может быть отстранена от участия в Кубке африканских наций на следующие два турнира. Также может быть аннулирован результат турнира 2022 года.