Агент Осимхена отреагировал на скандал с участием нигерийца и представителя Кварацхелии

«Каждый должен заботиться о своём собственном доме и уважать труд других. Некорректно говорить о будущем других игроков. Это создает проблемы и недоразумения, а также неудачные прогнозы.



Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели плохие, поверхностные и неприемлемые. Эти слова создают проблемы моему игроку Виктору Осимхену с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или реального представления о реальности. Мы только что подписали продление контракта, и единственное желание Виктора, помимо Кубка африканских наций, — помочь «Наполи». Всё остальное — чушь», — написал Календа в социальной сети Х (ранее Twitter).