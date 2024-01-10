Малиец Майга объяснил, почему принял российское гражданство

«Как я принял это решение? Я живу здесь, семья здесь, дети — русские. Ходил в МФЦ с женой, экзамен [по русскому языку] тоже сдавал. Сложным ли был экзамен по русскому? Нет-нет. Три-четыре вопроса — и всё», — заявил Майга в видео на YouTube-канале «Мир Российская Премьер-Лига».