Главный тренер «Аталанты» был удален в кубковой игре с «Миланом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удалён в 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (1:1), который проходит в данный момент.

В кубковой игре при счёте 0:0 на 38-й минуте Гасперини начал спорить с главным арбитром встречи, за что получил жёлтую карточку. Однако итальянский специалист спорить не перестал и моментально получил второй «горчичник». Сразу после этого на 45-й и 45+2-й минутах команды забили по голу, отметились Рафаэл Леау и Тён Копмейнерс.

На предыдущей стадии Кубка страны команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Если «Милан» выиграет трофей в нынешнем сезоне, для него он станет шестым в истории. В последний раз миланская команда выигрывала Кубок Италии в 2003 году.