Карим Бензема может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «ПСЖ» уже этой зимой, сообщает Sports Zone.

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Источник сообщает, что в трансфере заинтересован лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Он хочет взять 36-летнего француза в аренду на шесть месяцев. Однако спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш против данного трансфера.

Ранее стало известно, что Карим Бензема недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причинами этого решения являются жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле, а также критика со стороны фанатов.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провёл на поле во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.