Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи стал объектом расследования по делу о «тайной работе и эксплуатации уязвимых слоёв населения», сообщает Le Monde.

Предварительное расследование было возбуждено прокуратурой Парижа после жалобы бывшего марокканского сотрудника президента «ПСЖ» о «возможных преступлениях, связанных с тайной работой и эксплуатацией уязвимых слоёв населения».

Бывший марокканский дворецкий президента «ПСЖ» Хишама Кармусси сегодня является одним из главных действующих лиц судебных разбирательств после жалобы на угрозы и условия труда, противоречащие человеческому достоинству.

Источник, близкий к боссу «ПСЖ», отреагировал на эту жалобу, назвав Кармусси «преступником», обвиняемым в «попытке шантажировать» Аль-Хелаифи, что может привести к тому, что он будет привлечён к ответственности по другой судебной процедуре.