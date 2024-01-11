Мамаев обматерил журналиста после дебоша в самолете

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в грубой форме ответил журналисту. Тот хотел узнать, почему Мамаев устроил дебош в самолете из-за ситуации с детской коляской, которую ему не дали.

«Моя позиция — пошел на …й (куда подальше — прим. URA.RU)», — заявил Павел Мамаев, отвечая на вопрос журналиста telegram-канала Mash.

Жена футболиста несколько раз спросила у сотрудника СМИ: «Вы зачем снимаете?», а потом пригрозила разбить телефон.

Ранее Мамаев устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Футболисту не понравилось, что бортпроводник отказался быстро принести детскую коляску. Как сообщает МК.RU, Мамаев кричал и матерился. После этого он вместе с семьей ушел в зал ожидания.