Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг из ста самых прибыльных клубных футбольных академий мира с точки зрения доходов, полученных за последние десять лет за счет трансферов игроков.

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Самой прибыльной названа академия португальской «Бенфики», которая за отчётный период продала 30 футболистов суммарной стоимостью € 516 млн. Второй в рейтинге стала академия амстердамского «Аякса», выпустившая 36 футболистов на сумму € 376 млн. Третья позиция осталась за французским «Лионом», продавшем 32 выпускника на сумму € 370 млн.