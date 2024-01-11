Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником «сливочных» Зинедином Зиданом по количеству матчей во главе мадридского клуба. Оба специалиста провели по 263 игры.

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Абсолютный рекордсмен по количеству игр у руля «Реала» — Мигель Муньос (605 матчей). Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со сливочными в период с 2013 по 2015 год.