Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником «сливочных» Зинедином Зиданом по количеству матчей во главе мадридского клуба. Оба специалиста провели по 263 игры.
Абсолютный рекордсмен по количеству игр у руля «Реала» — Мигель Муньос (605 матчей). Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со сливочными в период с 2013 по 2015 год.
Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти «Реал» два раза выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу. Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год.
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