Стало известно решение Анчелотти по выбору вратаря на матч Суперкубка с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение о выборе голкипера на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» в воскресенье, 14 января.

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По информации Relevo, выбор итальянского специалиста пришёлся на Кепу Аррисабалагу, защищавшего ворота в 1/2 финала с «Атлетико» (5:3).

Тренерский штаб мадридцев поддерживает Кепу с самого начала сезона. У его конкурента Андрея Лунина нет такой поддержки, но его прогресс ценится. Отмечается, что спортивное руководство клуба оценивает его выступления как хорошие и делает на него ставку.

Ранее Marca сообщала, что Лунин будет играть за «Реал» в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепа выйдет на матч с «Атлетико».