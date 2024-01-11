«Тоттенхэм» завершает подписание Дрэгушина

«Тоттенхэм» в ближайшее время официально объявит о подписании центрального защитника «Дженоа» и сборной Румынии Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны подписали все необходимые документы. В среду, 10 января, игрок успешно прошёл все необходимые медицинские тесты.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.