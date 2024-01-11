Бывший главный тренер сборной Англии сообщил, что у него обнаружили рак

Свен‑Йоран Эрикссон сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание
Бывший главный тренер сборной Англии Свен Йоран Эрикссон сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам шведского специалиста, ему осталось жить в лучшем случае год.
«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадывались, что это рак. Да, это так. Но я должен бороться, пока могу. В лучшем случае у меня есть год, в худшем – меньше. Я не испытываю никаких серьёзных болей. Но у меня диагностировали заболевание, которое можно замедлить, но нельзя удалить. Лучше не думать об этом, потому что вам придётся обмануть мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло. Проще всего так и сделать. Но куда разумнее попытаться отыскать позитив и не погружаться в эту неудачу», — приводит слова Эрикссона Sky Sports.
Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии в период с 2001 по 2006 год.