Бывший главный тренер сборной Англии сообщил, что у него обнаружили рак

«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадывались, что это рак. Да, это так. Но я должен бороться, пока могу. В лучшем случае у меня есть год, в худшем – меньше. Я не испытываю никаких серьёзных болей. Но у меня диагностировали заболевание, которое можно замедлить, но нельзя удалить. Лучше не думать об этом, потому что вам придётся обмануть мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло. Проще всего так и сделать. Но куда разумнее попытаться отыскать позитив и не погружаться в эту неудачу», — приводит слова Эрикссона Sky Sports.