Стала известна причина проблемы с самолетом сборной Гамбии

Выяснена причина, по которой в самолёте сборной Гамбии возникла потеря давления и кислорода. Дело в том, что африканской команде предоставили слишком маленький самолёт, который не был рассчитан на такое количество человек, информирует издание, посвящённое новостям Кубка африканских наций, в соцсети Х (ранее — Twitter).

Ранее главный тренер сборной Гамбии заявлял, что если бы полёт продлился ещё 30 минут, все люди, пребывающие на борту самолёта, погибли бы.