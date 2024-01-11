Гендиректор «Пари НН» объявил о создании второй команды

— Пока есть перерыв в играх чемпионата, клуб интенсивно усиливает свои тылы. Во первых, структурно перезагружается работа в академии, набирается молодежная команда из наших воспитанников. Во вторых, создается вторая команда — «Пари НН 2». Ее наличие позволит сформировать сквозную заявку и для основой команды. Тем самым мы создадим более сильную команду, — написал он в Telegram канале.