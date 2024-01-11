Гендиректор «Пари НН» объявил о создании второй команды
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов сообщил, что в структуре нижегородского футбольного клуба появится вторая команда.
— Пока есть перерыв в играх чемпионата, клуб интенсивно усиливает свои тылы. Во первых, структурно перезагружается работа в академии, набирается молодежная команда из наших воспитанников. Во вторых, создается вторая команда — «Пари НН 2». Ее наличие позволит сформировать сквозную заявку и для основой команды. Тем самым мы создадим более сильную команду, — написал он в Telegram канале.
Мелик Гусейнов не уточнил, в каком турнире будет выступать вторая команда.
В декабре о возрождении второй команды объявил московский «Спартак». Также вторая команда будет создана в структуре «Ростова».
После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.