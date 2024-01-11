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Гендиректор «Пари НН» объявил о создании второй команды

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов сообщил, что в структуре нижегородского футбольного клуба появится вторая команда.

Гендиректор «Пари НН» объявил о создании второй команды
© ФК «Пари Нижний Новгород»

— Пока есть перерыв в играх чемпионата, клуб интенсивно усиливает свои тылы. Во первых, структурно перезагружается работа в академии, набирается молодежная команда из наших воспитанников. Во вторых, создается вторая команда — «Пари НН 2». Ее наличие позволит сформировать сквозную заявку и для основой команды. Тем самым мы создадим более сильную команду, — написал он в Telegram канале.

Мелик Гусейнов не уточнил, в каком турнире будет выступать вторая команда.

В декабре о возрождении второй команды объявил московский «Спартак». Также вторая команда будет создана в структуре «Ростова».

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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