Глушаков выложил откровенное фото с женой

Футболист Денис Глушаков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с женой Ксенией Коваленко, которая позирует в ярко красном купальнике.

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«Три года», — подписал фото Глушаков, добавив эмодзи в виде кольца и сердца.

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Коваленко и Глушаков поженились в 2021 году. 7 марта 2021 года спортсменка родила дочь Милу.

Коваленко выступает за московский ЦСКА. В составе армейского клуба футболистка стала обладательницей Кубка России (2017 год), а также выиграла чемпионат страны в 2019 году. Коваленко в составе национальной сборной России завоевала бронзовую медаль на Универсиаде в Тайбэе.

11 января Глушаков сообщил, что пройдет зимние сборы с «Ростовом». Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.