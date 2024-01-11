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«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо

Дортмундская «Боруссия» в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо
© globallookpress.com

Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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