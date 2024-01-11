Одна из лучших футболисток мира договорилась о продлении контракта с «Челси»

Австралийская нападающая ЖФК «Челси» Сэм Керр продлит контракт с лондонским клубом до конца сезона-2024/2025. Стороны достигли принципиальной договорённости по всем ключевым аспектам сделки. Об этом сообщает Ata Football. Предыдущее трудовое соглашение было рассчитано до июля этого года.

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Керр выступает за «Челси» с 2019 года. С «синими» австралийка завоевала девять трофеев. В текущем сезоне нападающая провела за лондонскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметилась девятью голами и четырьмя результативными передачами.