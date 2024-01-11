Футболисты «Зенита» ярко отметили день рождения Алексе Сутормина. Вчера, 10 января, у Алексея был юбилей — ему исполнилось 30 лет. Видео с вечеринки Сутормина появилось в социальных сетях и вызвало обсуждения.

Молодой игрок «Зенита» Александр Коваленко мега-ярко исполнил фанатскую песню сине-бело-голубых. Исходя из мимики, жестов и поведения, возможно, футболист был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из забавных моментов также стоит выделить парный танец Алексея Сутормина и Андрея Мостового.