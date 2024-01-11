Лещук: в России будут тебя хейтить, а в США чувствуешь себя спокойно

«Я когда-то сказал, что в России даже шаурма вкуснее, чем в США? Люди просто не понимают, о чём были мои слова. Они не поняли, какие минусы есть в США. В любой стране есть минусы, как и в России. В США сервис слабее, чем у нас, но есть свои плюсы.



Для меня плюс, что там красиво и чувствуешь себя спокойно. Приехать в отпуск в Америку — самое оно для меня. Ещё плюсы — другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта, получаешь удовольствие! Ты там можешь делать что угодно: хочешь — иди танцуй, всем всё равно. В России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил. Ходят все в России, как замкнутые в себе люди», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».