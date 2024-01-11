Часть руководящего состава мадридского «Реала» выступает против подписания нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, чей контракт с парижанами истекает в конце нынешнего сезона, отдавая предпочтение форварду итальянского «Наполи» Виктору Осимхену. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «более зрелые и опытные» представители мадридского клуба считают, что «сливочным» следует приобрести Осимхена, поскольку по своим игровым качествам он в большей степени напоминает бывшего многолетнего нападающего «Реала» Карима Бензема, которому удалось выиграть «Золотой мяч», выступая за «Королевский клуб».