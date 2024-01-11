Фанаты отреагировали на обвинения в повешении манекена Винисиуса

Суд Мадрида официально объявил открытым устный процесс над четырьмя фанатами, обвиняющимися в повешении надувного манекена в майке вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на мосту, произошедшем в начале минувшего года. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Сообщается, что на текущей стадии судебного разбирательства обвиняемые обязаны предоставить доказательства своей невиновности, если они хотят избежать наказания. Подчёркивается, что адвокаты четырёх футбольных фанатов намерены представить данный доказательственный материал, а также просить суд об их оправдании по этому делу, которое они считают «надуманным».

Напомним, в начале декабря минувшего года суд Мадрида выдвинул в отношении четырёх людей обвинения против основных прав и общественных свобод, выраженные в форме посягательства на достоинство и моральную неприкосновенность личности.