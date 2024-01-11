«Локомотив» сделал предложение по покупке защитника «Страсбурга»

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении центрального защитника французского «Страсбурга» Жерзино Ньямси (на фото — в центре), сообщает Le Parisien.

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По информации источника, железнодорожники уже сделали первое предложение о трансфере за нераскрытую сумму. Игрок, который уже третий год играет в «Страсбурге», даёт себе время рассмотреть все варианты, прежде чем сменить клуб.

Также сообщается об интересе к Ньямси от двух клубов английской Премьер-лиги — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли».