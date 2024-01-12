В «Зените» рассказали, когда Вендел пройдет медобследование

«Вендел пройдёт медобследование во время первого сбора», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Клаудиньо же провёл за команду 25 игр, где отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.