Нападающий "Динамо" Тюкавин рассказал о желании выступать за "Реал"

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в беседе с журналистами выразил желание играть за мадридский «Реал». По словам 21-летнего футболиста, он хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате, однако не из-за наличия там соотечественников, а по причине перспективы перейти в «Реал».

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«Там есть мадридский «Реал». Хочу там играть», – передает слова спортсмена «Комсомольская правда».

По словам Константина, на данный момент он не рассматривает возможности перехода в другой клуб. Тюкавина интересует переход из «Динамо» сразу в мадридский гранд, без промежуточных этапов.