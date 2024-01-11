Нападающий "Динамо" Тюкавин рассказал о желании выступать за "Реал"
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в беседе с журналистами выразил желание играть за мадридский «Реал». По словам 21-летнего футболиста, он хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате, однако не из-за наличия там соотечественников, а по причине перспективы перейти в «Реал».
«Там есть мадридский «Реал». Хочу там играть», – передает слова спортсмена «Комсомольская правда».
По словам Константина, на данный момент он не рассматривает возможности перехода в другой клуб. Тюкавина интересует переход из «Динамо» сразу в мадридский гранд, без промежуточных этапов.
Отметим, что в конце прошлого года нападающий был награжден премией «Первая пятерка» как лучший молодой футболист года в России. В нынешнем розыгрыше РПЛ Константин вышел на поле в 18 встречах и отметился 8 результативными ударами.