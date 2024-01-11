"Реал" одолел "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании - 5:3

"Реал" в драматичной борьбе одолел "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании - 5:3
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд в эти дни принимает матчи Суперкубка Испании. В первой полуфинальной встрече "Реал" в драматичной схватке одолел "Атлетико" - 5:3. В решающей игре 14 января "сливочные" поборются либо с "Барселоной", либо с "Осасуной".
Идея проводить поединки за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии появились пять лет назад. Тогда разговор шел о том, что турнир переедет на Аравийский полуостров на шесть лет, а испанские функционеры намерены получать с него по 30 миллионов евро за каждый розыгрыш. В итоге было принято решение о заключении договора с шейхами на три года. Ради переноса соревнования на Ближний Восток был изменен формат Суперкубка. Если раньше его победитель выяснялся по итогам двух встреч между обладателем Кубка и чемпионом страны, то теперь за трофей борются четыре команды: участники финала Кубка, а также два сильнейших клуба Примеры.
Матч "Реала" с "Атлетико", как это частенько бывает в дерби, получился огненным. "Королевский клуб" уступал в счете 2:3 к 85-й минуте, но проявил характер, переведя игру в дополнительное время. Уже в овертайме голы Хоселу и Браима Диаса принесли "сливочным" победу. Таким образом, "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Суперкубка Испании.