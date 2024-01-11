"Реал" одолел "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании - 5:3

Идея проводить поединки за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии появились пять лет назад. Тогда разговор шел о том, что турнир переедет на Аравийский полуостров на шесть лет, а испанские функционеры намерены получать с него по 30 миллионов евро за каждый розыгрыш. В итоге было принято решение о заключении договора с шейхами на три года. Ради переноса соревнования на Ближний Восток был изменен формат Суперкубка. Если раньше его победитель выяснялся по итогам двух встреч между обладателем Кубка и чемпионом страны, то теперь за трофей борются четыре команды: участники финала Кубка, а также два сильнейших клуба Примеры.