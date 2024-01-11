Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо готов вернуться в Россию

Бывший футболист «Сочи», «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо, в данный момент выступающий за бразильский «Новоризонтино», готов вернуться в Российскую Премьер-Лигу в том случае, если поступит выгодное приложение. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

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По информации источника, игрок до сих пор не знает, продолжит ли он карьеру в «Новоризонтино», клубе в штате Сан-Паулу, где он выступает с прошлого года. Он почти не играл за команду и имеет контракт до апреля.