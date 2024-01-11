Защитник «Ростова» рассказал о неприятных для него словах Карпина

Защитник «Ростова» Данила Прохин, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о критике от главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Его слова приводит Sport24.

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По словам россиянина, ему были неприятны слова специалиста, который назвал оборону желто-синих без Максима Осипенко катастрофой.

«Но я же не главный тренер. Карпин говорит то, что думает. Это его мнение. Думаю, любому защитнику "Ростова" неприятно это слышать», — заявил Прохин.

Прохин подписал контракт с «Ростовом» в 2021 году. В декабре прошлого года ростовчане отдали его в аренду «Оренбургу».