Аллегри рассказал о планах «Ювентуса» на зимнее трансферное окно

«Клуб изучает ситуацию, чтобы найти игрока, способного вписаться в наш состав. Если мы никого не подпишем – не проблема, я очень доволен нынешней командой. Руководство прекрасно понимает, что нужно делать, но иногда попытки наладить хорошо работающую машину могут только добавить трудностей. Мне нравятся те, кто умеет играть в футбол, и в молодёжной команде «Ювентуса» таких достаточно», – приводит слова Аллегри Football Italia.