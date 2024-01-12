За тренировкой сборной Алжира наблюдали с помощью дрона

За первой тренировкой сборной Алжира, которая готовится начать свои выступления на Кубке африканских наций, наблюдали с помощью дрона. Полиция арестовала ивуарийца, который следил за занятиями алжирской команды. Об этом сообщает Instant Foot в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, у правонарушителя также изъяли карту памяти устройства, с которого он наблюдал за тренировкой сборной Алжира. Напомним, 34-й розыгрыш Кубка африканских наций стартует 13 января в Кот-д’Ивуаре. Кубок примут шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Национальная команда Алжира свой первый матч проведёт с Анголой 15 января.